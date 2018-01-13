وزير العمل يدعو إلى فرز الأراضي بالمحافظات لإقامة المشاريع الصناعية

2018/01/13 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والحكومات المحلية في بغداد والمحافظات الى تفعيل فرز قطع الاراضي الصناعية بما يغطي المشمولين بأحكام قانون الخدمات الصناعية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ من حرفيين واصحاب المهن الصناعية بما يؤدي الى خلق فرص عمل واستيعاب المزيد من الباحثين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.وذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" دعوة الوزير تهدف الى التخفيف من المطالبة بالشمول براتب الاعانة الاجتماعية المتوقفة حاليا بسبب عدم وجود تخصيصات مالية اضافية ، فضلا عن تنشيط القطاع الخاص واقامة المشاريع الفردية والجماعية المدرة للدخل التي ستستوعب اعدادا كبيرة من الايادي القادرة والباحثة عن العمل".وبين ان” قانون الخدمات الصناعية لها تسهيلات ومحفزات حيث يسمح للدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بفرز قطع من الاراضي العائدة لها وتخصيصها للاستعمال الصناعي والعمل على توفير الخدمات الضرورية لها، مشيرا الى ان” القانون يسمح ببدل ايجار لا يتجاوز 3% من قيمة الارض المفرزة ودون مزايدة علنية ويعطي امتياز الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات وخاصة الخريجين من الجامعات والمعاهد”.موضحا ان” المؤجر صاحب المشروع هو من يتولى تشييد المنشأة الصناعية التي يرغب بها ".واوضح ان " القانون يركز على المهن ذات الطابع الانتاجي ومهن التصليح والصيانة الخاصة بالمعدات وما يرتبط بها من اعمال".وأشار منعم الى ان " الفترة المقبلة وبعد انتهاء من صفحة ارهاب داعش تتطلب التوجه نحو توفير فرص عمل للعاطلين والباحثين عنه من اجل اعادة الاستقرار المجتمعي وتوفير لقمة العيش الكريمة خاصة لأبناء المناطق التي تحررت بفضل سواعد ابطال القوات الامنية ومتطوعي الحشد ".يذكر ان دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل تستعد لأطلاق 3000 قرض الى نينوى منها 500 قرض خاص بالمشمولين بقانون الخدمات الصناعية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ ومددت التسجيل عليها لغاية 21 من شهر كانون الثاني الحالي.

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