2018/01/13 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت فنانة الماكياج المعروفة باسم "بوترفلاي ياسمين" شهرة واسعة في مختلف دول العالم بفضل إدخالها تقنية جديدة في مجال تجميل العين، وفق ما ذكر موقع "لوفين مانشستر".

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