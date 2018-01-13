السبت 13 كانون الثاني 2018 م (26 ربيع الثاني 1439 هـ)


تعرف على
2018/01/13 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حققت فنانة الماكياج المعروفة باسم "بوترفلاي ياسمين" شهرة واسعة في مختلف دول العالم بفضل إدخالها تقنية جديدة في مجال تجميل العين، وفق ما ذكر موقع "لوفين مانشستر".

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