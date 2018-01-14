تشكيل تحالف ائتلافي برئاسة العبادي

2018/01/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر لوكالة النبأ للأخبار عن تحالف كيان الفتح مع النصر باسم ائتلاف نصر العراق برئاسة العبادي.

وذكر المصدر: نعتزم تأسيس مسار سياسي جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور.

واضاف: عازمون على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد.

وتابع: سنبدأ معركة البناء والاعمار بعد ان تحررت كل اراضي العراق.

واوضح المصدر الذي حضر الاجتماع: منفتحون على كافة القوى الوطنية العراقية الخيرة من كل التوجهات.

وتحالف الفتح يضم تسعة من فصائل الحشد و ١١ حزب وكيان منهم المجلس الاعلى الاسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم

وان تحالف النصر للعبادي انضم اليها كتلة الفضيلة وتيار الإصلاح برئاسة الجعفري ومستقلون برئاسة الشهرستاني فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل إسم "بيارق الخير".

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