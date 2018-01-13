2018/01/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات

الاخبار العاجلة

مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات

السبت 13 يناير 2018 - 23:41

مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات

مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات

مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر مطلعة: العامري والعبادي يدخلان في ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).