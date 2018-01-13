الإعلان عن تحالف العبادي والفتح في “ائتلاف نصر العراق”

2018/01/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف “الفتح” برئاسة الأمين العام هادي العامري والمكون من فصائل الحشد الشعبي قررا التحالف بقائمة واحدة تحمل “ائتلاف نصر العراق”.

وذكر المصدر لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف الفتح توصلا إلى اتفاق، مساء اليوم، يقضي بنزولها الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة واحدة تحمل اسم (ائتلاف نصر العراق)”.

وكانت حركة عصائب أهل الحق كشفت في وقت سابق من اليوم السبت، عن استمرار المفاوضات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بهدف ضمه إلى “تحالف الفتح” الانتخابي، وفيما أشارت إلى وجود “تقارب كبير” معه، أكدت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم الخلافات المتبقية.



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