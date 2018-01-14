الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


البيت الأبيض يكشف حقيقة صاروخ هاواي ويبلغ ترامب
2018/01/14 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

تلقى سكان ولاية هاوي الأميركية رسالة عبر الهواتف النقالة من إدارة الطواريء تحذرهم من صاروخ باليستي انطلق ...

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