الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


شاب يصدم في موعده الغرامي الأول
2018/01/14 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد قراءتك للقصة التالية، قد تفكر مرتين، قبل أن تتخذ خطوة الحصول على موعد غرامي، من خلال مواقع المواعدة عبر شبكة الإنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يصدم في موعده الغرامي الأول) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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