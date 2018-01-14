شاب يصدم في موعده الغرامي الأول

2018/01/14 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قراءتك للقصة التالية، قد تفكر مرتين، قبل أن تتخذ خطوة الحصول على موعد غرامي، من خلال مواقع المواعدة عبر شبكة الإنترنت.

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