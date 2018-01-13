هذه هي أبرز التحالفات السياسية المسجلة لدى المفوضية

2018/01/14 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي أبرز التحالفات السياسية المسجلة لدى المفوضيةبغداد / سكاي برس

قال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران: إن المفوضية انتهت من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.

وأكد البدران أنّ الاحزاب السياسية المجازة وعددها 204 أحزاب والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة.وهي كالتالي :

1- ائتلاف دولة القانون : المالكي وتيار الوسط (موفق الربيعي)، وحمد الموسوي وأحمد ملا طلال وياسر صخيل وعلي المالكي .

2- تحالف الفتح المبين "الحشد الشعبي" : منظمة بدر، الصادقون، التجمع الشعبي المستقل، الحركة الاسلامية في العراق، حركة الصدق والعطاء، حزب الطليعة الاسلامي، كتلة منتصرون، حركة الجهاد والبناء، تجمع كفى صرخة للتغيير (رحيم الدراجي)، تجمع عراق المستقبل (بحر العلوم)، تجمع العدالة والوحدة (عامر الفايز)، كتلة الوفاء والتغيير (إسكندر وتوت)، حزب الله العراق (حسن الساري)، المجلس الأعلى الإسلامي ، منظمة العمل الاسلامي، حركة ١٥ شعبان (رزاق ياسر)، حزب المهنيين للإعمار (كتائب الامام علي).

3- تحالف للإصلاح سائرون : حزب الاستقامة، المدعوم من التيار الصدري ومضر شوكت وسعد عاصم وعدنان العزاوي والحزب الشيوعي، وأحزاب وتجمعات وشخصيات أخرى4- تحالف النصر : حيدر العبادي، تكتل مستقلون، وقوى وشخصيات في عدة محافظات كوزير الدفاع السابق خالد العبيدي في الموصل، وتشكيلات صغيرة وشخصيات مستقلة.

5- تحالف الوطنية : إياد علاوي وسليم الجبوري وصالح المطلك، وقيادات عشائرية في نينوى والأنبار وقوى وشخصيات أخرى.

6- تحالف أسامة النجيفي وخميس الخنجر وسلمان الجميلي مع (سبعة احزاب)، ومعهم شخصيات سياسية كظافر العاني وأخرى عشائرية.

7- تحالف في ديالى، ويضم : ناهدة الدايني، طلال الزوبعي، حزب الوفاء، عمر الحميري ، عامر حبيب الخيزران، الجماهير.

8- تحالف في الأنبار، ويضم الوفاء (قاسم الفهداوي)، والعراقية الحرة (قتيبة الجبوري)، والجماهير (أحمد الجبوري)، وسور العراق، مع شيوخ من عشيرة الجغايفة.

9- تحالف في صلاح الدين، ويضم: حركة الحل (جمال الكربولي)، المحافظ أحمد الجبوري (أبو مازن)، وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، اتحاد القوى الوطنية، جبهة إنقاذ التركمان.

10- تحالف حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

11- تحالف التركمان في قائمة واحدة برئاسة رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي.

12- تحالف قوى عربي في قائمة واحدة بكركوك (التحالف العربي في كركوك).

13- تحالف في الأنبار، ويضم حزب الحل والمحافظ محمد الحلبوسي وسعدون الدليمي، وآخرين.

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