الخارجية العراقية تتابع تداعيات حادث انقلاب

2018/01/14 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع ببالغ الاهتمام الحادث الواقع في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة لحافلة كانت تقل نازحين عبر الأراضي التركية في طريق عودتهم إلى العراق، والذي أودى بحياة 9 أشخاص من بينهم أطفال وإصابة 28 آخرين أغلبهم عراقيين من بينهم 3 في حالة خطرة.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، أن الوزارة قامت اليوم السبت، بمتابعة تفاصيل الحادث بولاية شرناق جنوب غرب تركيا على الحدود مع العراق، بإشراف مباشر من كل من السفير العراقي لدى أنقرة،والقنصلية العامة في غازي عنتاب.

واوضحت، إن الجهات التركية المعنية شاركت بإرسال موظفيها إلى مكان الحادث للوقوف على حاجات ذوي المتوفين ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات وترتيب نقل جثامين المتوفين.

فيما أعلن رئيس وفد وزارة الهجرة العراقية إلى تركيا، صفاء حسين، تفاصيل الحادث، والتي تمثلت في انحراف الحافلة عن مسارها بفعل غزارة الأمطار، مما أدى إلى انقلابها.

واوضح، أن "الهجرة العراقية" ترفض العودة القسرية للاجئين العراقين إلى تركيا، مشيرا إلى أن برنامج "العودة الطوعية المجانية للاجئي العراق" نجح في إعادة 454 نازحا إلى الأراضي العراقية عبر قافلة مكونة من عشرات الحافلات.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى ذوي صحايا الحادث، مؤكدة حرصها تأمين وسلامة عودة جميع العراقيين إلى وطنهم.

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