2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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