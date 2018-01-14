2018/01/14 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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