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فيديو| الحمامي: يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف
2018/01/14 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال نادر الحمامي، الأستاذ بجامعة قرطاج التونسية، إنه يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف،  المزيد من التفاصيل يسردها ” الحمامي” خلال مشاركته عبر برنامج ساعة من مصر، مع الإعلامي محمد المغربي، على شاشة «الغد»، والذي تناول  إطلاق برنامج “يتفكرون” للدكتور خالد منتصر، والذي يناقش أفكار التطوير والحداثة في مجتماعاتنا العربية.

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