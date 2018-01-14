فيديو| الحمامي: يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف

2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نادر الحمامي، الأستاذ بجامعة قرطاج التونسية، إنه يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف، المزيد من التفاصيل يسردها ” الحمامي” خلال مشاركته عبر برنامج ساعة من مصر، مع الإعلامي محمد المغربي، على شاشة «الغد»، والذي تناول إطلاق برنامج “يتفكرون” للدكتور خالد منتصر، والذي يناقش أفكار التطوير والحداثة في مجتماعاتنا العربية.

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