قوائم الحشد تتحالف مع ائتلاف العبادي لخوض الانتخابات

2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم السبت ان تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل بالحشد الشعبي ويرأسها الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، قد تحالفت مع ائتلاف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية المقرر اجراؤها في شهر آيار المقبل.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان العامري وقع مع العبادي للتحالف من اجل خوض تلك الانتخابات، مشيرا الى ان العبادي سيترأس التحالف ويكون تسلسله الرقم واحد ضمن القائمة.

ويضم تحالف "الفتح" برئاسة العامري تسعة من فصائل الحشد، و ١١ حزبا وكيانا منهم "المجلس الاعلى الإسلامي"، بينما يضم تحالف "النصر" برئاسة العبادي، كلا من الفضيلة و تيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية الحالي ابرهيم الجعفري وكتلة "مستقلون" برئاسة وزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل إسم "بيارق الخير".

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