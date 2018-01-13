مشجعات الكلاسيكو.. التعادل سيحسم القمة

2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2018-01-13 19:30الرياض- الرياضيةتباينت توقعات عدد من العوائل من جماهير فريقي الهلال والاتحاد، بشأن النتيجة التي ستنتهي عليها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية اليوم السبت، بين الفوز والتعادل، لكن احتمال التعادل ظل الأوفر حظوظاً وسط تكهنات المشجعات الحاضرات في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.وانحازت كل مشجعة لفريقها، حيث توقعن الهلاليات حسم المباراة عن طريق سالم الدوسري وعمر خربين، بينما توقعن مشجعات نادي الاتحاد كسب الكلاسيكو عن طريق الثنائي أحمد العكايشي وكهربا.

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