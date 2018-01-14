النفط يقسو على الناصرية في دوري كرة السلة

2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:استطاع نفط الجنوب البصري، اليوم السبت، هزيمة مضيفه نادي الناصرية بدوري كرة السلة على ارضه وبين جماهيره.وذكر مراسل "الغد برس"، ان "مدينة الناصرية شهدت مساء اليوم على قاعة حيدر كامل برهان مباراة مثيرة ضمن الدوري العراقي لكرة السلة بين فريقي اصحاب الدار الناصرية ونفط الجنوب البصري"، لافتا الى ان "المباراة حسمت في الربعين الاخيرين من عمرها".

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وبين ان "نفط الجنوب تمكن من هزيمة الناصرية بواقع 60 نقطة مقابل 44 لاهل ذي قار". ويضم نفط الجنوب في صفوفه عدد من لاعبي المنتخب الوطني ، فضلا عن محترفين اثنين امريكيين.

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