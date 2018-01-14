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فيديو : رونثيرو وصدمة قوية بعد استقبال الريال هدف فياريال وخسارته المباراة
2018/01/14 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قامت صحيفة آس الأسبانية بنشر فيديو عبر الموقع الرسمي يبرز ردة فعل الصحفي الشهير وعاشق ريال مدريد توماس رونثيرو على الهدف الذي استقبله ضد فياريال وخسارته المباراة ، حيث بدا منزعجا وغاضبا للغاية .

وإليكم الفيديو :

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