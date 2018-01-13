إيمري يرد على شائعات رحيل نيمار لريال مدريد

2018/01/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر علق المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، لنادي باريس سان جيرمان، على الإشاعات التي تربط انتقال نجم الفريق البرازيلي نيمار، إلى ريال مدريد الإسباني.

إيمري صرح قائلاً: "المجموعة لديها عقلية قوية، وهذا واضح من الفوز في لقاءات كأس فرنسا وكأس الرابطة، كما أننا نظل مستعدين للقاء ريال مدريد، لاعبي الفريق أذكياء ولديهم الخبرات اللازمة، أنا أيضًا أمتلك الخبرات".

واوضح: "كمثال، إذا قرأت اليوم الصحف الكبرى في إسبانيا، ستجد في الغلاف نيمار إلى ريال مدريد، هذا لا يهز استقرار الفريق، اللاعبين والمدرب، فنحن نعرف طريقنا، نعرف من يريد هز ثقة الفريق لكننا أقوياء، على الرغم ما يقال داخل أول خارج الملعب".

وأنهى: "نحن نحمى أنفسنا جيدًا، هناك حقيقة بحدوث بعض الأشياء بعد فترة الأعياد، لكنها فقط 10%، وسنعود مرة أخرى للأمور الطبيعية".

الجدير بالذكر أن نيمار سيغيب عن صفوف باريس أمام نانت في لقاء الغد بالجولة الـ21 من الدوري الفرنسي، علمًا بأنه سجل 20 هدفًا في 22 مباراة.

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