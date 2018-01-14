2018/01/14 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني المثقف قضية ، والقضية فكر المثقف ، وبدون قضية يندثر المثقف ، ويتحول الى بوق ، وشحرور للنظام ، وطبّال ، وزمّار لاختياراته وسياساته ، على الرغم من إدراك ذاك المثقف الشحرور ، انّ النظام يخبط خبط عشواء مثل الناقة التي لا تبصر نهارا وليس ليلا .لذا فالمثقف يعني الحركة ، التطور ، الحيطة والحذر ، ليس بسبب الخوف ، لأن المثقف الحامل للفكر لا يخاف أصلا ، بل الحيطة من المقالب ، ومن الغدر ، والتآمر م......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - المثقف الثوري والوعي الطبقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - المثقف الثوري والوعي الطبقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).