الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


#سعيد الوجاني - المثقف الثوري والوعي الطبقي
2018/01/14 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني المثقف قضية ، والقضية فكر المثقف ، وبدون قضية يندثر المثقف ، ويتحول الى بوق ، وشحرور للنظام ، وطبّال ، وزمّار لاختياراته وسياساته ، على الرغم من إدراك ذاك المثقف الشحرور ، انّ النظام يخبط خبط عشواء مثل الناقة التي لا تبصر نهارا وليس ليلا .

لذا فالمثقف يعني الحركة ، التطور ، الحيطة والحذر ، ليس بسبب الخوف ، لأن المثقف الحامل للفكر لا يخاف أصلا ، بل الحيطة من المقالب ، ومن الغدر ، والتآمر م......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - المثقف الثوري والوعي الطبقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - المثقف الثوري والوعي الطبقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ لاعب كرواتي ينضم الى الجوية
⋙ قطر تكشف للأمم المتحدة عن مخطط اماراتي سعودي لشن ضربات عسكرية داخل أراضيها وتؤكد أختراق مجالها الجوي
⋙ ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب
⋙ العبادي يدعو الكيانات السياسية للانضمام إلى ائتلافه
⋙ أول ظهور لزكزكي في نيجيريا منذ توقيفه قبل عامين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو : رونثيرو وصدمة قوية بعد استقبال الريال هدف فياريال وخسارته المباراة
⋙ فيديو| الحمامي: يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف
⋙ بالصور: العثور على كميات من الادوية المخدرة في قضاء طوز خورماتو
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة