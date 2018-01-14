2018/01/14 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارل ماركس: «الفقر لا يصنع ثورة.إنما وعي الفقير هو الذي يصنع الثورة، والطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً، وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً- قرابة أربعة عقود والشعب الإيراني يعاني الفقر والجوع والبطالة، ويعاني القمع وإرهاب السلطة، ويعاني الفساد المتفشي في أجهزة الحكم والأمن وفي قيادات الجيش، ويأخذه حكم الملالي من أزمات داخل … ثورة الجياع تندد بالفساد والفقر

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