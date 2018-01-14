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مقتل 5 وإصابة 53 في هجوم الكونغو على متمردين أوغنديين
2018/01/14 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شنت قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية هجوما عسكريا على مدينة بيني في شرق البلاد.

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