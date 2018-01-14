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الديمقراطي الكردستاني: لا عودة للتحالف الكردي لتشرذم الاحزاب في السليمانية
2018/01/14 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديمقراطي الكردستاني: لا عودة للتحالف الكردي لتشرذم الاحزاب في السليمانية

السليمانية / ..

اكد عضو التحالف الكردستاني ريناس جانو ، السبت ، انه" لا عودة للتحالف الكردستاني في ظل هذه الأجواء والمعايير التي اختلفت في الإقليم".

وذكر جانو في تصريح متلفز ان" الأحزاب السياسية أصبحت مرآة والشعب يرى نفسه بها، ويجب إعادة النظر في هذه المسالة وتدقيق في ماحدث بالعراق منذ 2003"، مشددا على " ضرورة ان يكون للشعب قرار في هذه المسالة".

واوضح ان" هناك تحالفات جديدة في الإقليم بسبب التباين بين الإقليم والمركز"، مشيرا الى ان" التبابين في بغداد اثر على الإقليم بشكل واضح لحدوث شرخ بين المكونات السياسية"، مؤكدا" الحاجة الى الواقعية بعيدا عن انفسنا".

وأشار الى ان" هناك واقع في الإقليم متمثل في وجود تشرذم في السليمانية"، مردفا ان" التحالفات ليست بالضرورة ان تكون ناجحة قبل الانتخابات ربما تكون بعد الانتخابات اكثر نجاحا".

وتابع ان" الديمقراطي الكردستاني وصل الى بعض المراحل النهائية للتحالف مع بعض المكونات الشيعية الى انها لم تتضح بعد بصورة نهائية".

ولفت الى ان" الديمقراطي الكردستاني سيحسم بعض المسائل هذه الليلة بالنسبة للمكون الكردي في المناطق المتنازع عليها".

 

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