اليمن: الجيش واللجان يطلقون صاروخ زلزال2 على مرتزقة هادي بالبيضاء

2018/01/14 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت ( 13 كانون الثاني/ يناير 2018 )، صاروخ زلزال2 على مرتزقة الرئيس الهارب عبد ربة منصور هادي في محافظة البيضاء واستهدفوا تجمعاتهم في حريب نهم.

وأفادت قناة المسيرة "المسيرة نت"، أن الجيش واللجان أطلقوا صاروخ زلزال2 على تجمعات منافقي العدوان في شعب المنقطع بمنطقة ناطع.وفي مأرب استهدف الجيش واللجان تجمعات المنافقين بعدد من قذائف المدفعية في وادي نملة أطراف حريب نهم سقط على إثره قتلى في صفوف المنافقين.جدير بالذكر أن أبطال الجيش واللجان شنوا في خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية على مواقع المنافقين في جبهتي مأرب والبيضاء خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.انتهى.ص.هـ.ح.





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