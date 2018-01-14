العبادي يدعو الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه الوطني

2018/01/14 | 00:30

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بغداد اليوم

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، الكيانات السياسية للانضمام لإئتلاف "النصر".

وذكر المكت...





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