الرد السريع ينتشر في قضاء طوزخورماتو

2018/01/14 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ الغد برس:

انتشرت فرقة الرد السريع في قضاء طوز خورماتو، اليوم السبت، واستلمت مهام الملف الأمني ومداخل ومخارج المدينة في وقت شرعت بحملة واسعة داخل القضاءوذكر قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني "للغد برس" انه "انتشرت قواتنا اليوم في قضاء طوز خورماتو واستلمنا مهام الملف الأمني فيها واستلام سيطراتها الداخلية والخارجية، وشرعنا بعملية تفتيش شملت احياء عدة وتمكنا من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة متوزعة بين الحبوب والعقاقير وغيرها".

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واوضح الحسيني بان "فرقة الرد السريع ستقوم بفرض سلطة وهيبة القانون ولن تكون هناك جهة اعلى من القانون والمشاكل التي اجتاحت المدينة جزء منها سياسي لكننا سنعمل لفرض الأمن والقانون والاستقرار".وشدد خلال حديثه عن "عقد اجتماع يوم غد الأحد موسع مع نواب وأطراف سياسية مؤثرة ومن جميع مكونات طوزخورماتو لعودة النازحين ورفع التجاوزات وكل ما هو غير قانوني".واعلنت فرقة الرد السريع عن "عودة ٨ عوائل كوردية نازحة وهناك عمل كبير بهذا الخصوص". هذا وقد شهد قضاء طوزخورماتو وضعا أمنيا غير مستقر واحداث أمنية موخرا، مما استوجب تحريك فرقة الرد السريع بالويتها الثلاثة وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة السيطرة على الوضع الأمني فيها وفرض سلطة القانون.

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