العبادي يدعو الكيانات السياسية للانضمام إلى ائتلافه

2018/01/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، الكتل السياسية إلى الانضمام لائتلافه الجديد “نصر العراق”، مؤكدا أن الائتلاف سيمضي قدما في محاربة الفساد والمحاصصة.

وذكر العبادي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، عقب ائتلافه مع تحالف “الفتح”، إن “ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة”.

واوضح العبادي، أن “ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية”، داعيا الكيانات السياسية إلى “الانضمام لإئتلافه الوطني العابر للطائفية”.



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