ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب

2018/01/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم الأمريكية شهد يوما عظيما، وأن الوظائف بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية.

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