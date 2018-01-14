الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب
2018/01/14 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم الأمريكية شهد يوما عظيما، وأن الوظائف بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية.

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