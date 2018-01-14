2018/01/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تكشف للأمم المتحدة عن مخطط اماراتي سعودي لشن ضربات عسكرية داخل أراضيها وتؤكد أختراق مجالها الجوي

بغداد / سكاي برس

كشفت قطر، أنها اشتكت إلى الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» ورئيس مجلس الأمن الدولي «ليو جاي»، الجمعة، اختراق طائرة نقل عسكرية إماراتية مجالها الجوي، في وقت سابق من الشهر الجاري محذرة من وجود مخطط إماراتي لشن ضربات جوية ضد أهداف داخل أراضيها.

يأتي هذا غداة إعلان الدوحة، الخميس، انتهاك مقاتلة إماراتية مجالها الجوي في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الاتهام الذي نفته الإمارات في وقت سابق من اليوم.

وفي الشكوى التي أُعلن عنها اليوم، قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، «علياء أحمد بن سيف آل ثاني»، إنها بلادها قدمت رسالتين متطابقتين إلى «غوتيريش» و«ليو»، بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الجاري، بشأن قيام طائرة نقل عسكرية إماراتية تحمل الرمز التعريفي (DHC-6) باختراق المجال الجوي لدولة قطر، في الساعة 10:10 من صباح 3 يناير/كانون الثاني 2018، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر، بدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة, واشارت لمعلومات تمتلكها بلادها عن المخطط الاماراتي السعودي لاستهداف منشآت وأهداف عسكرية داخل الأراضي القطرية.

وأوضحت «آل ثاني» أنه «تم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة مقاتلة قطرية لعمل دورية، وتبين بعد ذلك أن الطائرة الإماراتية كانت تحلق بين الممر الجوي UL-768 والممر الجوي UM-600، وهبطت بعد ذلك في مملكة البحرين في تمام الساعة 11:27».

وأكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة أن «تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية».

كانت قطر كشفت، الخميس، أنها بعثت برسالتين متطابقتين إلى «غوتيريش» و«ليو»، بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني الجاري، بشأن قيام مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات، باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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