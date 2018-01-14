لاعب كرواتي ينضم الى الجوية

2018/01/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية مساء اليوم السبت بشكل رسمي مع اللاعب الكرواتي سانين مومفيتش لمدة موسمين، قادما من الدوري الممتاز السلوفيني.وذكر مدرب القوة الجوية راضي شنيشل في تصريح صحفي، أن "اللاعب الكرواتي انضم بشكل رسمي للفريق وسيتم إضافته لكشوفات الفريق بعد فتح الانتقالات الشتوية".وأشار في تصريحاته إلى أن اللاعب مومفيتش سيمثل الفريق في الدوري المحلي وبطولة كاس الاتحاد الآسيوي.وأوضح شنيشل أن قناعته تامة باللاعب الكرواتي الجديد مؤكدًا أنه صانع ألعاب من الطراز النادر وسيكون إضافة قوية للفريق.وأردف قائلا "عانى فريقنا من مغادرة اللاعب بشار رسن بشكل واضح وسيكون مومفيتش خير من يخلف اللاعب بشار رسن لسد الفراغ في هذا المركز".وواصل: "ننتظر الانتقالات الشتوية لنتمكن من إضافة اللاعب الجديد، وهناك محاولات أخرى لضم بعض اللاعبين أثناء الميركاتو الشتوي".يشار إلى أن فريق القوة الجوية سبق وأن تعاقد مع لاعب كرواتي في خط الدفاع سبستيان أنتيش قبل أن يستقطب كرواتيًا آخر.

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