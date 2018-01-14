الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


لاعب كرواتي ينضم الى الجوية
2018/01/14 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية مساء اليوم السبت بشكل رسمي مع اللاعب الكرواتي سانين مومفيتش لمدة موسمين، قادما من الدوري الممتاز السلوفيني.وذكر مدرب القوة الجوية راضي شنيشل في تصريح صحفي، أن "اللاعب الكرواتي انضم بشكل رسمي للفريق وسيتم إضافته لكشوفات الفريق بعد فتح الانتقالات الشتوية".وأشار في تصريحاته إلى أن اللاعب مومفيتش سيمثل الفريق في الدوري المحلي وبطولة كاس الاتحاد الآسيوي.وأوضح شنيشل أن قناعته تامة باللاعب الكرواتي الجديد مؤكدًا أنه صانع ألعاب من الطراز النادر وسيكون إضافة قوية للفريق.وأردف قائلا "عانى فريقنا من مغادرة اللاعب بشار رسن بشكل واضح وسيكون مومفيتش خير من يخلف اللاعب بشار رسن لسد الفراغ في هذا المركز".وواصل: "ننتظر الانتقالات الشتوية لنتمكن من إضافة اللاعب الجديد، وهناك محاولات أخرى لضم بعض اللاعبين أثناء الميركاتو الشتوي".يشار إلى أن فريق القوة الجوية سبق وأن تعاقد مع لاعب كرواتي في خط الدفاع سبستيان أنتيش قبل أن يستقطب كرواتيًا آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب كرواتي ينضم الى الجوية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب كرواتي ينضم الى الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قطر تكشف للأمم المتحدة عن مخطط اماراتي سعودي لشن ضربات عسكرية داخل أراضيها وتؤكد أختراق مجالها الجوي
⋙ ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب
⋙ العبادي يدعو الكيانات السياسية للانضمام إلى ائتلافه
⋙ أول ظهور لزكزكي في نيجيريا منذ توقيفه قبل عامين
⋙ الرد السريع ينتشر في قضاء طوزخورماتو
بالفيديو والصور
⋙ فيديو : رونثيرو وصدمة قوية بعد استقبال الريال هدف فياريال وخسارته المباراة
⋙ فيديو| الحمامي: يجب علينا حماية المجتمع العربي من الفكر المتطرف
⋙ بالصور: العثور على كميات من الادوية المخدرة في قضاء طوز خورماتو
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة