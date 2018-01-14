بموافقة بيريز - نيمار يبعد كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

2018/01/14 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ بيريز لديه هوس بالتعاقد مع نيمار منذ أن كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي قبل أن يفضل الانضمام إلى برشلونة.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ بيريز كان يرغب في ضم اللاعب من برشلونة، ولكن بسبب المنافسة الشرسة بين الفريقين لم يكن ليتمكن من ذلك، ويستطيع الآن التعاقد مع اللاعب من النادي الباريسي.مواد متعلقة رونالدو: انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان تراجع للوراء إيمري يرد على شائعات رحيل نيمار لريال مدريد نيمار على ردار ريال مدريد والضحية كريستيانو رونالدو المزاد اشتعل - مانشستر يونايتد يجهز 500 مليون لضم نيمار

وأكدت الإذاعة صعوبة الصفقة بسبب أن الفريق الباريسي ضم نيمار مقابل 222 مليون يورو الصيف الماضي، ولكن بيريز يرغب في وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الصفقة ليقنع البي إس جي.

وأوضحت الإذاعة أنّ بيريز مؤمن بأن نيمار هو مستقبل ريال مدريد، كما أنّ جمهور الملكي يفضل اللاعب على غير من الأسماء المطروحة.

ويعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد بواقع 422 هدفًا بجميع البطولات.





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