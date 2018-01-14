وزارة الصحة تغلق 27مركزاً للمساج في بغداد

2018/01/14 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة الرصافة غلق 27 مركزاً للمساج خلال حملة مشتركة مع القوات الأمنية.

ونقل بيان لاعلام الدائرة , عن مدير قسم الصحة العامة في صحة الرصافة بشار عبد اللطيف، قوله “تم توجيه لجنة من شعبة الرقابة الصحية لمتابع مراكز المساجات وبالتعاون مع الجهات الساندة من الأمن الوطني والقوات الأمنية وعلى مدى يومين من الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل”.وبين انه “وخلال الحملة تم غلق 20 مركز مساج لمدة سبعة أيام مع غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار وختم الأقفال الخارجية بالشمع الأحمر، بالاضافة الى إعادة غلق سبعة مراكز أخرى لمدة سبعة أيام مع غرامة مالية قدرها 150 ألف دينار وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة وذلك وفق المادة {96} من قانون الصحة العامة {89} لسنة 1981 وإحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة في حالة إزالة الشمع الأحمر وممارسة العمل للمرة الثانية دون الحصول على الموافقات الرسمية وفق المادة {99} من قانون الصحة العامة وبدلالة المادة {263} من قانون العقوبات العراقي”.وأشار عبد اللطيف الى “توجيه أصحاب مراكز المساج بعدم ممارسة العمل إلا بعد الحصول على الإجازة الصحية”.وطالما أثارت مراكز المساج المنتشرة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات شبهات ممارسة الدعارة والإنحراف الخلقي كما تسببت بإنتقال مرض نقص المناعة {الأيدز}.انتهى

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