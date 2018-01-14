2018/01/14 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، ان محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة، صدقت اعترافات معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية على خلفية قضية فساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية الى محكمة الجنايات) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية الى محكمة الجنايات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).