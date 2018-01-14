الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


إحالة معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية الى محكمة الجنايات
2018/01/14 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، ان محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة، صدقت اعترافات معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية على خلفية قضية فساد.

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