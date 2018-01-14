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الحزب الديمقراطي الكردستاني يخوض الانتخابات “منفرداً”
2018/01/14 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في سياسة 14 يناير, 2018 21 زيارة

بغداد/SNG- أعلن مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسرو كوران، أن حزبه يعمل في سبيل مشاركة إقليم كردستان بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية العراقية، وأنّه من المتوقع أن يتخذ الحزب اليوم قراره النهائي بهذا الصدد.وذكر كوران إنّ حزبه يعمل من أجل مشاركة إقليم كردستان في الانتخابات النيابية العراقية القادمة بقائمة موحدة، وهذا السبب حال دون إعلان أي تحالف من جانب الحزب حتى الآن”.وتفيد المعلومات، بأنّ مؤسسة الانتخابات والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سيجتمعان اليوم الأحد، وسيتّخذان القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات العراقية.

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