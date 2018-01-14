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الكتل السياسية العراقية ومسلسل الصراع على الرقم واحد
2018/01/14 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-    بقلم:فؤاد المازني مهزلة من مهازل الطبقة السياسية التي شهدت صراعات قبيل إنتهاء فترة تسجيل الإئتلافات في أروقة اللقاءات السرية والعلنية وتتناقلها ألسن مابرحت تقف عند جادة التطبيل والتزمير لمن...

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