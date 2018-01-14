الكويت تضبط عراقيا هرّب 132 ألف حبة كبتاغون

2018/01/14 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أفادت وسائل إعلام كويتية، الأحد، بأن منتسبي جمارك العبدلي ضبطوا سائقا عراقيا قدم من موطنه على متن مركبة «هاف لوري» وقد حاول تهريب نحو ١٣٢ ألف حبة كبتاغون قام بإخفائها في «طربال» خلف المركبة.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مدير إدارة الجمرك البري مشعان السعيدي قوله، إن “أجهزة التفتيش أعطت للمفتش الجمركي إشارات باحتواء مركبة قادمة من العراق على ممنوعات، وعليه تم اخضاع المركبة للتفتيش الدقيق”.

واوضح السعيدي، أن “السائق أخفى حبوبا بطريقة فنية في «طربال» خلف المركبة (هاف لوري) وتم حصر الحبوب التي قدرت بنحو ١٣٢ ألف حبة كبتاغون المحظورة والمدرجة على قوائم الجدول الثالث للمخدرات”.



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