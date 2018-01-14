مصر والإمارات والبحرين يشاركون في مؤتمر بدمشق

2018/01/14 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، بمشاركة 15 دولة عربية، أعمال الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والذي من المنتظر أن تستمر فعالياته حتى الـ15 من الشهر الجاري.

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