اقتصاديون: التقشف يزحف إلى مختلف النماذج الاقتصادية العربية

2018/01/14 | 12:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استبعد خبراء اقتصاديون أن تتمكن التدابير التقشّفية التي تطبقها بعض الدول العربية في تخفيف الأزمات الاقتصادية المزمنة ومعالجة مشكلة تراجع الإيرادات.

ويرى محللون أن البلدين لم يستغلا الظروف التي كانت ملائمة من أجل تغيير النموذج التنموي، وهو ما أدى إلى انحدار البلدين في مشاكل اقتصادية مستعصية.

ولجأ كل من السودان والأردن في الأسابيع الأخيرة إلى رفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة في محاولة لزيادة الإيرادات وتحسين أوضاعها الاقتصادية التي تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة.

واعتمد السودان طيلة سنوات على الموارد الطبيعية، لكن سياساته الاقتصادية البالية راكمت الخلل المزمن في هيكل التوازنات الاقتصادية، في حين ركز الأردن بشكل كبير على تصدير العمالة وجذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.

ولعل تقليص دعم الخبز أو إلغائه كان المتصدر للمشهد في مناقشات الموازنة العامة لتلك الدول مؤخرا، التي سعت بشكل كبير لإحلال توازن بين المطالب الاجتماعية بتخفيف ضغوط الغلاء والحد من عجز الموازنة.

الفجر للاستشارات المالية: الدول المتأزمة تحاول معالجة الاختلالات والضغوط المالية التي تعاني منها وقوبلت هذه القرارات باحتجاجات وردود فعل غاضبة في الكثير من الدول منها السودان، وسط مخاوف من انفلات الأسعار مع غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما سيؤثر سلبا على أوضاع المستهلكين.

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