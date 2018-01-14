ليفربول يفكر بالتعاقد مع سوسو صانع ألعاب ميلان

2018/01/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … لا يزال نادي ليفربول الإنجليزي يبحث عن نجم كبير ليتعاقد معه هذا الشتاء، ليحل محل صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي رحل مؤخرًا لبرشلونة الإسباني بصفقة ضخمة، قيمتها 160 مليون يورو.

وكانت تقارير قد ربطت ليفربول بالتعاقد مع عدة أسماء كبيرة، مثل أليكسيس سانشيز من آرسنال، توماس ليمار من موناكو، و رياض محرز من ليستر سيتي.

لكن وفقًا لصحيفة توتوسبورت، فإن إدارة الريدز تقدمت بالفعل بعرض لضم الإسباني سوسو، صانع ألعاب وجناح فريق إيه سي ميلان الإيطالي، والبالغ من العمر 24 عامًا.

وسبق لسوسو ارتداء قميص الليفر في 2012، إلا أنه فشل في إثبات نفسه مع فريق الميرسيسايد، وتمت إعارته لألميريا الإسباني، قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي لميلان عام 2015.

وأثبت سوسو نفسه مع الروسونيري، ويعتبر واحدًا من أكثر اللاعبين إبداعًا في الكالتشيو، فيما من المتوقع أيضًا أن يكون ضمن قائمة منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب الإسباني نفسه ليس مهتمًا بالعودة لناديه القديم ليفربول، حيث يفضل البقاء مع فريق المدرب جينارو جاتوزو، ومساعدته على الخروج من أزمته الحالية.

ولفتت إلى أن نجم ميلان صرح في 2016، بأن رحيله عن ليفربول قد أفاده كثيرًا على المستوى المهني.

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