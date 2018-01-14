الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل بالقرب من
2018/01/14 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان اليوم السبت إن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 يناير كانون الثاني في تونجيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة.

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