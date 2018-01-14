العراق ينضم إلى الإمارات وقطر في دعوة للحفاظ على تخفيضات النفط

2018/01/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانضم العراق والإمارات وقطر الى دعوة الحفاظ على تخفيضات النفط في مطالبة أوبك والمنتجين المتحالفين بالالتزام بموافقتهم على خفض إنتاج البترول حتى نهاية العام بالرغم من المكاسب الأخيرة فى الأسعار.وساعد اتفاق أوبك مع موردين آخرين في تشرين الثاني على كبح الإنتاج حتى نهاية عام 2018 على رفع خام برنت لفترة وجيزة فوق 70 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي.

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