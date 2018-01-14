2018/01/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يناير 2018 - 12:23 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أغرق فريق فياريال،الاحد، منافسه ريال مدريد بفوزه عليه بهدف نظيف في المرحلة 19 من الدوري الإسباني في معقله سنتياغو برنابيو.وسجل فريق “الغواصات الصفراء” هدفه الوحيد في الدقية 86، بعد سلسلة محاولات شنها من أجل تسجيل هدف.وزاد هذا الهدف من معاناة ريال مدريد الذي يبتعد بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يبتعد كثيراً عن برشلونة في الدوري الأسباني) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يبتعد كثيراً عن برشلونة في الدوري الأسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).