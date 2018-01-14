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ريال مدريد يبتعد كثيراً عن برشلونة في الدوري الأسباني
2018/01/14 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 14 يناير 2018 - 12:23 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أغرق فريق فياريال،الاحد، منافسه ريال مدريد بفوزه عليه بهدف نظيف في المرحلة 19 من الدوري الإسباني في معقله سنتياغو برنابيو.وسجل فريق “الغواصات الصفراء” هدفه الوحيد في الدقية 86، بعد سلسلة محاولات شنها من أجل تسجيل هدف.وزاد هذا الهدف من معاناة ريال مدريد الذي يبتعد بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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