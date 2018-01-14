الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


رئيس حكومة الكيان الصهيوني يهدد
2018/01/14 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر نتنياهو، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يجب على حماس أن تفهم أننا لن نسمح بمواصلة الاعتداءات علينا وأننا سنرد بقوة أكبر"، متابعا "نرد على الاعتداءات التي تشن علينا ونقوم بذلك من خلال شن هجمات ممنهجة ومدروسة جدا على البنى التحتية الإرهابية الموجهة ضدنا"، حسب تعبيره.واوضح نتنياهو، "أن الجيش الصهيوني هاجم ليلة أمس  ما اعتبرها بنية تحتية إرهابية رئيسية تابعة لحماس في قطاع غزة، هناك من يقول إن جيشنا يقصف رمالا، هذا ليس صحيحا"، متهماً حماس بتشييد نفق يربط بين غزة وسيناء المصرية مرورا بالأراضي الصهيونية.ف.م

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