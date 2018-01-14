2018/01/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر:تحالف العبادي هو الأقوى

14 يناير, 2018 | 12:21 م - عدد القراءات: 9 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية “جاسم محمد جعفر” اليوم الاحد، تفاصيل تحالف (النصر)، برئاسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، فيما أكد ان هذا التحالف هو الأقوى والأقرب لرئاسة الوزراء.

وذكر “جعفر” في حديث صحفي اطلع عليه “الموقف العراقي” إن تحالف (النصر)، تم الاتفاق عليه قبل يومين، لكن بسبب الخلافات الداخلية في حزب الدعوة الإسلامية تم تأجيل إعلان ذلك التحالف، ولم يتم حل تلك الخلافات وتم الإعلان عن تحالف (النصر) برئاسة حيدر العبادي”.

واوضح”جعفر” أن تحالف (النصر)، يضم بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية إضافة إلى تحالف الفتح الذي يضم 8 من قوى الحشد الشعبي كمنظمة بدر والعصائب وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله وغيرها إضافة إلى المجلس الأعلى الإسلامي.

ولفت “جعفر” الى أن مع هذا التحالف (مستقلون) بزعامة حسين الشهرستاني وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وتيار العطاء بزعامة فالح الفياض، وهناك نية لانضمام حزب الفضيلة إلى هذا التحالف بالإضافة إلى حزب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وحزب (كلنا العراق) بزعامة النائب عبد الرحمن اللويزي وهناك الكثير من القوى والأحزاب تريد الانضمام إلى هذا التحالف.

وأكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، أن “تحالف (النصر)، حتما سيكون الأقوى، وسيكون أيضا الأقرب للحصول على رئاسة الوزراء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جعفر:تحالف العبادي هو الأقوى) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جعفر:تحالف العبادي هو الأقوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).