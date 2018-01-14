2018/01/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التجارة : انجاز معاملات تأسيس (251) شركة وطنية

14/01/2018 12:03:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .إ

اعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، الأحد، عن انجاز معاملات تأسيس (251) شركة وطنية وتسجيل (17) فرع لشركة اجنبية خلال شهر كانون الاول الماضي.

وذكر مدير عام الدائرة وكالة عبد العزيز جبار عبد العزيز في بيان تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع﴾ إن "الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت ما بين زيادة راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة".

واوضح أنه "تم كذلك توثيق 259 شركة مسجلة وتأشير المحاضر واحالة (443) شركة عراقية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات".

وأشار الى ان "الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (1014) شركة وطنية، بالإضافة الى دمج حسابات 35 شركة وزيادة رأس مال (20) شركة وتصفية حسابات (19) شركة وتعديل عقد شركة واحدة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الاجنبية لـ(86) شركة وتأشير الحجوزات والتأكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ (309) وتدقيق وصولات لـ(3645 ) واجراء (123) كشف عن الشركات في بغداد والمحافظات".

ولفت الى "قيام دائرته بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها (237) محضر بالإضافة الى تصديق (38) محضر خاص باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة، فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الاشخاص المحدودة والبالغ عددها (935) قرار".

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