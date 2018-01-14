قوة من سوات تقتحم مقر ديوان الوقف السني

2018/01/14 | 12:25

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوة من سوات اقتحمت مقر ديوان الوقف السني غرب العاصمة بغداد.

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