الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


قوة من سوات تقتحم مقر ديوان الوقف السني
2018/01/14 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوة من سوات اقتحمت مقر ديوان الوقف السني غرب العاصمة بغداد.

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