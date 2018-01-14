الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


قائممقامية القائم تتهم التجارة بمطالبتها بتأييد
2018/01/14 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداتهم قائممقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار احمد المحلاوي، الأحد، وزارة التجارة بالامتناع عن تزويد القضاء بمفردات البطاقة التموينية، فيما أعرب عن استغرابه من مطالبة الوزارة بخطاب يؤيد أن القائم محررة.واوضح المحلاوي، أن "التجارة طالبتنا بخطاب تأييد أن القائم محررة، ونحن نستغرب من ذلك رغم مرور شهرين على تحرير كامل القضاء وإعادة أعداد كبيرة من النازحين إليه".

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