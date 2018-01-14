2018/01/14 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحكمة الاتحادية العليا: للمكون الصابئي دائرة انتخابية واحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المحكمة الاتحادية العليا: للمكون الصابئي دائرة انتخابية واحدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحكمة الاتحادية العليا: للمكون الصابئي دائرة انتخابية واحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الاتحادية العليا: للمكون الصابئي دائرة انتخابية واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).