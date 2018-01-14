مفتشية الداخلية تضبط شحنتين مهربتين من الأدوية والألبسة غير المرسمة جمركياً

2018/01/14 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط شحنتين مهربتين من الأدوية والألبسة غير المرسمة جمركياً، ضمن قاطع بغداد.وذكر مكتب المفتش العام في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المفرزة التفتيشية الخاصة بمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة والملابس غير المرسمة جمركياً، ضمن قاطع بغداد".

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واوضح أن "عملية الضبط تمت وفق معلومات مصادر المفتشية الخاصة، حيث أوقفت المفرزة التفتيشية الخاصة بمكتب تفتيش شؤون السيطرات والطرق الخارجية شاحنة نوع مرسيدس براد اكتروز وسائقها في منطقة الكرادة قادمة من سيطرة العدوانية جنوب بغداد، حيث ضبطت بداخلها أكثر من 50 ألف علبة أدوية مختلفة الأنواع مهربة وغير مرسمة جمركياً ولا تحمل أي أوراق تثبت دخولها العراق بطرق اصولية".وأكد أن "المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط اصولي بالمواد ودونت افادة السائق وشخص ثانٍ كان معه في الشاحنة، وسلمتهم والشاحنة الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".وتابع انه "بعملية نوعية ثانية تمكنت المفرزة التفتيشية أيضاً من ضبط شاحنة اخرى قادمة من محافظة البصرة الى العاصمة بغداد محملة بكمية كبيرة من الملابس المهربة والمخبئة داخل مفروشات مرسمة جمركياً لإيهام السيطرات وايصال الشحنة دون ترسيم جمركي خلافاً للضوابط الى السوق المحلي".وأكد أن "المفرزة التفتيشية نظّمت محضر ضبط اصولي بالبضاعة المهربة وسلمت السائق والشاحنة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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