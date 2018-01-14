الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو-
2018/01/14 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب البرد القارس في كازاخستان إلى لجوء مجموعة من الفئران إلى خزان صراف آلي لأحد البنوك، ليقوموا بعد ذلك بنهش وتمزيق ما به من أموال.

وبحسب موقع "وورلد نيوز" فإن الفئران تمكنت من الوصول إلى خزان الصراف الآلي من خلال فتحة صغيرة، وهو أمر أرجعه مسؤولون إلى موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد حالياً، ما دفع الفئران للجوء لمكان دافئ.

وأظهر مقطع الفيديو خزان المصرف الآلي وداخله أموال ممزقة ومأكولة جزء منها ومن تحتها كانت الفئران مختبئة.

وبحسب المصرف فإن المبلغ الذي تمكنت الفئران من نهشه يبلغ 300 دولار أمريكي.

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