القبض على قاتل مصلين بجمجمال

2018/01/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على قاتل مصلين بجمجمال14 Jan,2018كشفت القوات الأمنية إلقاء القبض على شخص أطلق النار صوب مصلين بقرية تابعة لمدينة جمجمال يوم الجمعة الماضية أثناء الصلاة الجمعة.وذكر مراسل "القرطاس نيوز"، ان مسلحا قد أطلق النار باتجاه المصلين يوم الجمعة بمدينة شورش، ما أدى الى استشهاد اثنين من المصلين، موضحا ان الحادث نجم عن نزاع عشائري قديم.ولفت مراسلنا الى ان المتهم قد سلم نفسه للشرطة ليلة أمس.

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