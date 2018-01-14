أول نائب يكشف عن ذمته المالية

2018/01/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، محمد اللكاش، في هيئة النزاهة، عن ذمته المالية لعام 2018.ويعد النائب اللكاش أول نائب في مجلس النواب، يكشف عن ذمته المالية لهذا العام.وأشاد اللكاش عقب الانتهاء من اجراءات كشف الذمم المالية، بهذه الخطوة" مؤكداً "انها تعزز ثقة الشعب بالمتصدين سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية".انتهى

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