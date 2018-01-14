الأحد 14 كانون الثاني 2018 م (27 ربيع الثاني 1439 هـ)


حزب المؤتمر الوطني يعلن إنضمامه الى إئتلاف نصر العراق بزعامة العبادي
2018/01/14 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السياسيةالأحد 14 يناير 2018 | 12:29 مساءً

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حزب المؤتمر الوطني يعلن إنضمامه الى إئتلاف نصر العراق بزعامة العبادي

حزب المؤتمر الوطني يعلن إنضمامه الى إئتلاف نصر العراق بزعامة العبادي

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